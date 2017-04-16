Итоги Открытого лично-командного первенства Ядринского района

15 апреля в Ядрине состоялось лично-командное первенство по быстрым шахматам, в котором приняли участие 34 шахматиста из городов Шумерля, Ядрин и Моргауши. Соревнование прошло по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 15 минут на всю партию. В турнире участвовали 4 команды, состоящие из 6 участников. Это Шумерля, Моргауши, Ядрин-1 и Ядрин-2, а также личники, пытавшиеся побороться за личный результат.

Как и ожидалось, явным фаворитом была команда из Шумерли, возглавляемая Мясниковым Владимиром. Захватив со старта лидерство, Владимир не уступил ни одного очка никому, заняв чистое первое место. Некоторую интригу сохраняло то, что к 7 туру вплотную к нему приблизился Пушкарев Петр – лидер Моргаушской команды. Но все попытки Петра обыграть Владимира были тщетны. Тем временем команда из Шумерли набрала 26 очков. На второе место вышла команда Ядрин-1 (23,5 очка), возглавляемая Карменковым Евгением. А на третьем месте оказалась команда Ядрин-2, возглавляемая Руссковым Николаем - 21 очко. И на 4 месте оказалась команда из Моргаушского р-на, возглавляемая Пушкаревым Петром. Команда победительница была награждена Кубком, грамотами и медалями. Также грамотами и медалями были награждены все участники, занявшие призовые места, а также лучшие мужчины, женщины, мальчики и девочки.

Таблица здесь.

Александр Пучковский.