15.04.2017 в Новочебоксарске, в АУ «СШОР №3» Минспорта Чувашии, прошла XVI Спартакиада работников органов власти и федеральных органов исполнительной власти ЧР. Работники министерств и ведомств гос. власти соревновались в шашках 20 командами и 20 участниками - в шахматах.

В шахматном турнире победил Минаев Виктор, представляющий Минкультуры, хорошо известный шахматистам республики своими успешными выступлениями в различных соревнованиях. Вторым был Алексеев Анатолий (Адм.Гл.ЧР), третий – Шишкин Денис (Госветслужба). Соревнования по шашкам выиграла команда Администрации Главы ЧР. Среди федералов соревнования по шахматам выиграл Васильев Владимир (УФСИН), 2 место – Мешков Михаил (УФНС), 3 место – Федоров Николай (Казначейство) ), а всего приняли участие 9 шахматистов. В шашках участвовало 9 команд и первенствовала команда УФНС, которая проводила свою спартакиаду неделю назад (о ней я тоже рассказывал ранее).

Таблица здесь.

Гл.судья: В.В. Корнилов