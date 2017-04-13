Впечатления участников открытого турнира по шахматам среди пенсионеров

8-9 апреля 2017 года мы съездили в Москву на открытый турнир по быстрым шахматам среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 150 шахматистов из 24 регионов страны. Самая старшая участница приехала из Бурятии в сопровождении своей внучки. Ванчиковой Дулме исполнилось 92 года, при этом она сильно играет, у нее ясный ум и прекрасная память. Было много пенсионеров старше 70 лет из Москвы и других городов России. Чувашию представляли Давыдова Валентина и Нараткина Марина, обе мы ветераны труда и члены Союза пенсионеров России.

Делимся впечатлениями от турнира:

Давыдова Валентина (5 место, 5,5 очков):

Очень понравилось участвовать в этом турнире, отлично все организовано. Лично для меня самая интересная партия была с Милашевской Валентиной (КМС) из Нижнего Новгорода, мы сыграли вничью, партия была очень динамичная. Также в первый день я играла на первых досках среди перворазрядников с большими рейтингами, выиграла четыре партии из пяти, в том числе у участника с рейтингом 1732, я считаю это большой личной победой. В итоге, выиграв у пятерых перворазрядников и сделав ничью с КМС, вошла в пятерку.

Нараткина Марина (2,5 очка):

Я давно не участвовала в турнирах, тем более такого масштаба. Главное – мы познакомились со многими очень интересными людьми, увлеченными, яркими. Самое ценное для меня – общение с тренерами, так как я сама сравнительно недавно стала вести шахматный кружок в школе, до этого 20 лет вела экологический. Для меня бесценным стало общение с опытными тренерами, интересно было узнать об их методиках. Кое-какие мои разработки тоже показались им интересными, например, метапредметная декада в школе, шахматно-литературная викторина. Огромное спасибо Совету ветеранов педагогического труда города Чебоксары, оказавшему мне поддержку в этой поездке!

Организация, условия проживания, питание в гостинице Измайлово были на высоте. Всем дали подарки и сертификаты, огромное спасибо организаторам! Нас не бросали, всюду сопровождали организаторы и волонтеры-студенты, все подробно объясняли, всегда готовы были помочь. Очень приятно было, что шахматисты, побывавшие у нас на соревнованиях, очень тепло отзывались о Чебоксарах.

Конечно, в свободное время мы не сидели в гостинице, а провели интересно и содержательно свой досуг. В первый день мы посетили Измайловский Кремль и прогулялись по Вернисажу, где купили шахматные значки пятидесятых годов. А после закрытия турнира поехали на Арбат «потусоваться» среди художников, артистов и прочего творческого народа.



Посмотрели на время: 18.15, а мы всё гуляем! Быстрее на поезд, прибыли на вокзал тютелька в тютельку! Впечатления от поездки незабываемые!



Нараткина Марина Викторовна

Таблица здесь.