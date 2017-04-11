Открытое лично-командное первенство Ядринского района в дисциплине «быстрые шахматы»

Открытое лично-командное первенство Ядринского района по шахматам, в дисциплине «быстрые шахматы», посвященное 90-летию со дня образования Ядринского района Чувашской Республики проводится 15 апреля 2017 года в ФСК «Присурье» по адресу: г. Ядрин, ул. 30 лет Победы дом 2б. Регистрация участников: 9.00-9.40. Открытие (торжественная часть): 9.40-9.55. Начало первого тура: 10.00.

К участию в соревновании допускаются команды, состоящие из 6 человек. Состав команды: трое мужчин; одна женщина (не моложе 18 лет); мальчик и девочка до 15 лет (2003-2004 г.р.). Допускаются команды в неполных составах. Командное место определяется по совокупности занятых мест. Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количеству набранных очков в своей категории. Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику.

Предварительные заявки на участие в турнире необходимо прислать на электронную почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. до 13.04.2017 г. Официальные заявки с указанием Ф.И.О., места проживания, даты рождения, спортивного разряда и медицинским допуском подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований.

Главный судья соревнования Иванов Геннадий Арсентьевич, тел.: 8-927-999-1999.

Положение здесь.