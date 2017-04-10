7.04.2017 в Новочебоксарске, в АУ «СШОР №3» Минспорта Чувашии, прошла очередная Спартакиада работников налоговых служб ЧР. В видах «шашки, шахматы» приняли участие 12 команд ЧР, которые должны были выявить победителей в личном и командном первенстве для участия в Спартакиаде госструктур, которая должна состояться через 2 недели также в «СШОР №3». В результате 4 часовой борьбы среди шахматистов отличился Мешков Михаил (УФНС), в шашках – Веков Борис (ИФНС №2), у женщин – Ярабаева Елена (ИФНС Чебоксары-3). В командном зачете в русских шашках победу одержала ИФНС № 4 г. Канаша.

Таблица здесь.



Гл.судья: В.В. Корнилов