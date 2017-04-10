Открытые рейтинговые турниры по быстрым шахматам и блицу, посвященные Дню Победы

Турниры состоятся в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11

Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, посвященный празднованию Дня Победы.

Регистрация: 23 апреля 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 10 мин + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Открытый рейтинговый турнир по блицу среди мужчин и женщин, посвященный празднованию Дня Победы.

Регистрация: 30 апреля 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 3 мин + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Для участия в рейтинговых турнирах необходимо:

- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).

- Заполнить формы предварительной заявки.

- Заполнить анкету участника (желательно заранее и принести перед началом соревнования, чтобы не затягивать регистрацию). Скачать анкету здесь. Кто уже заполнял анкету на чемпионатах Чувашии, повторно заполнять анкету не нужно.

Российская шахматная федерация зарегистрировала оба турнира в ФИДЕ:

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=160525 рапид

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=160526 блиц