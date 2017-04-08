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Шахматно-шашечные турниры соревнования «Кубок Управляющего - 2017» среди сотрудников ПАО «Сбербанк»

08.04.17 17:31
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07 апреля 2017 года в клубе по месту жительства «Маяк» состоялись шахматные и шашечные турниры среди сотрудников Чувашского отделения № 8613 ПАО «Сбербанк» в рамках соревнований «Кубок Управляющего - 2017».

Данные соревнования проводятся в целях вовлечения в регулярные занятия физической культуры и укрепления здоровья сотрудников самого крупнейшего банка страны.

В этот день собрались за шахматной доской, окунулись в атмосферу интеллектуального спорта и победили:

По шахматам среди мужчин и среди женщин:
1 место – Федотов А., Арсентьева Д.
2 место – Кузнецов А., Федоренко А.
3 место – Царегородцев П.

По шашкам среди мужчин и среди женщин:
1 место – Беляков А., Ялалтдинова А.
2 место – Петров А.,  Василевская О.
3 место – Ярченков А., Сымолкина Т.

Заместитель управляющего Николин Олег Валентинович поблагодарил Центр детского творчества и клуб по месту жительства «Маяк» за плодотворное сотрудничество и за качественную, отлаженную работу судейской коллегии в составе Сучкова В. А. (главный судья) и Сугробовой М. М. (главный секретарь).

В соревнованиях по шахматам вне конкурса приняли участие юные шахматисты из объединения "ШахмаТЫ".

Таблица здесь.

Старший методист спортивно-технического отдела ЦДТ Сугробова М.М.

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Вы здесь: Новости в Чувашии Шахматно-шашечные турниры соревнования «Кубок Управляющего - 2017» среди сотрудников ПАО «Сбербанк»
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