Четырехлетняя Аня Игошкина принесла Чувашии третье место в медальном зачете

На сайте Российской шахматной федерации опубликованы итоги прошедшего в Нижнем Новгороде всероссийского шахматного фестиваля «Кубок Минина и Пожарского». В нем приняли участие и наши юные шахматисты из объединения «ШахмаТЫ». Успешно сыграли в рапиде Константинов Андрей и Иванов Василий, разделив 3-5 места среди детей до 9 лет (кстати, в прошедшие выходные они приняли участие в турнире в Марий Эл и там Василий занял 3 место). Неплохо сыграла на фестивале и дебютантка – Козлова Ангелина. Наша Чувашская Республика оказалась на третьем месте в медальном зачете среди детей. И это место ей принесла четырехлетняя Аня Игошкина (!), которая приняла участие в детском турнире до 7 лет по классическим шахматам (с записью партий!). И хотя в общем зачете она заняла 7 место из 13 участников, но вот среди девочек оказалась второй.

Аня с осени прошлого года занимается в объединении «ШахмаТЫ» Центра детского творчества г. Чебоксары (клуб «Маяк»), но послужной список у нее довольно солидный:

Первенство Чувашской Республики по быстрым шахматам среди детей до 8 лет, октябрь 2016 г. – 6 место (10 участниц).

Межрегиональный детский шахматный турнир в Зеленодольске, ноябрь 2016 г. – 1 место среди девочек 2010 г. рождения и младше (5 участниц).

Первенство Чувашии по классическим шахматам среди девочек до 9 лет, январь 2017 г. - 4 место (8 участниц).

Открытый республиканский турнир «Шахматный Вундеркинд» до 7 лет, февраль 2017 г. – 2 место среди девочек (5 участниц).

Первенство города Чебоксары по блиц-шахматам – 11 место среди женщин (15 участниц).

Открытое первенство города среди детей до 9 лет, март 2017 г. – 3 место среди девочек (13 участниц).

Всероссийский фестиваль «Кубок Минина и Пожарского», март 2017 г. 2 место среди девочек до 7 лет (4 участницы).

Аня еще маленькая девочка, часто ее поражения заканчиваются слезами, но желания заниматься шахматами у нее не отнять. Занятия продолжаются и дома: под наблюдением ее родителей, Дмитрия и Татьяны, Аня постоянно играет в интернете и решает шахматные комбинации.

Аня уже выдала несколько анекдотов, которые подходят для коллекции «Говорят дети». Как-то в группе начинающих шахматистов был организован тренировочный турнир, в нем Аня заняла 2 место. Выходит и говорит: «Вот, пол-очка не хватило, а то бы я стала чемпионкой мира». Как-то на уроке Аня попросилась выйти. Я спросил: «Зачем?» – «Маму поцеловать…» А посмотрите, как она забавно бежит за фестивальной медалью.

Если в четырехлетнем возрасте Аня добивается таких заметных успехов (а у нее уже четыре медали), то есть надежда, что со временем из нее вырастет хороший шахматист. В ближайшее время Аня сыграет в первенстве города по классическим шахматам среди девочек. А в мае у нее в планах принять участие в Первенстве России среди детей до 9 лет.

Руководитель объединения «ШахмаТЫ» Владимир Анатольевич Сучков.