Открытые первенства г. Чебоксары по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

Первенства проводятся: 13-16, 20-23, 27-30 апреля 2017 г. в шахматно-шашечном клубе МБОУДО «ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 42.

13-16 апреля – первенство до 9 лет (2009 г.р. и моложе).

20-23 апреля – первенство до 11 лет (2007-08 г.р.).

27-30 апреля – первенства до 13 лет (2005-06 г.р.), 15 лет (2003-04 г.р.), 17 лет (2001-02 г.р.), 19 лет (1999-2000 г.р.).

Для каждой возрастной группы регистрация участников: 14.00-14.45. Открытие (торжественная часть): 14.45-14.50 Начало первого тура: 15.00.

Положение здесь.