Объявление

Дорогие друзья! Наконец-то мы с вами пришли к проведению рейтинговых турниров! По состоянию на 24 января 2017 года 4 арбитра Чувашии получили лицензию ФИДЕ, дающую право проводить турниры с обсчетом международного рейтинга Эло:

306 Kornilov, Viktor 34201050 Чувашская Республика NA

406 Melnik, Mikhail 34240314 Чувашская Республика NA

611 Sidorova, Vera S. 4180925 Чувашская Республика NA

626 Sokolov, Sergei 4168470 Чувашская Республика NA

Новый список лицензированных арбитров России здесь.



19 февраля 2017 года состоится Чемпионат Чувашской Республики по блиц-шахматам с обсчётом рейтинга. РШФ уже зарегистрировала турнир в ФИДЕ https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=156010.

Внимание!!! Для участия в рейтинговом турнире необходимо:

- Зарегистрироваться до 17 февраля включительно, 18 февраля форма регистрации будет закрыта, состоится заседание мандатной комиссии по допуску;

- Заполнить анкету участника (желательно заранее и принести перед началом соревнования, чтобы не затягивать регистрацию). Скачать анкету здесь;

- Иметь ID FIDE. Подробности получения здесь. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).