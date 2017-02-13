Итоги Чемпионата г. Чебоксары по быстрым шахматам среди мужчин и женщин

С 11 по 12 февраля в ГШШК отделения шахмат и шашек МБОУ ДОД ДЮСШ ЭНЕРГИЯ состоялся чемпионат г. Чебоксары по быстрым шахматам. 35 участников, среди них 28 мужчин и 7 женщин разного возраста, вступили на старт соревнования совместно в общей швейцарке в 9 туров, с контролем времени 25 минут на партию.

Острая борьба проходила у мужчин. Со старта вперед вырвался юный Антон Смирнов, имея после 5 тура 4.5 очка. Но проиграл в 6 туре Данилову Сергею, таким образом после 6 тура лидировали двое участников, набравшие по 5 очков. Это Данилов Сергей и Скворцов Владимир. Но в дальнейшем произошли удивительные изменения. Как обычно бывает, лидеры перерубили друг друга. После 7 тура по-прежнему лидировал Данилов Сергей, выиграв у Скворцова Владимира. После 8 тура сразу три участника имели по 6 очков. Это Данилов Сергей, Карсаков Владимир и Скворцов Владимир. И вот, последний 9 тур, где все трое проигрывают. И на их место становятся Минаев Виктор, Игумнов Павел и Виноградов Дмитрий. Набрав по 6.5 очков, так они и финишировали - согласно коэффициенту Бухгольца, победа досталась ученику чемпиона России 1966-го года В.Д. Сергиевского, Минаеву Виктору, давно не выступающему на турнирах.

У женщин борьба была не менее острой. Неожиданно к последнему туру лидерство захватила Багаутдинова Камилла, имея 4.5 очка. И сыграла в последнем туре вничью с Игорем Ворониным, заняв 1 место. Также хорошо сыграла Артемьева Елена, выиграв последнюю партию у Парамонова Рэма и заняла 2 место. А вот Сидорова Вера проиграла Гришину Ярославу и заняла 3 место.

На закрытии денежными призами также были награждены лучший юный участник Смирнов Антон и лучший ветеран Иванов Владимир. В следующие выходные состоятся Чемпионаты Чувашии по блицу, затем по быстрым шахматам.

Александр Пучковский

Таблица здесь.

Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте https://vk.com/album-117701199_241628382