Поздравляем с юбилеем!!!

12 февраля 2017 года исполняется 65 лет ветерану шахмат Данилову Станиславу Петровичу.

Станислав Петрович родом из Красночетайского района Чувашской Республики. С шахматами познакомился в 7-ом классе. В пионерском лагере проводились турниры по шашкам и шахматам. Юный мальчишка Слава в турнире по шашкам занял 3 место, а в турнире по шахматам принять участие не смог – не знал правил. Ему стало обидно, так он решил научиться этой игре. И научился, причём самостоятельно. Брал в библиотеке книги и учился. Родители купили шахматы, но играть было не с кем. Станислав обучил азам этой древней игры всех на своей улице и играл с ними.

Станислав Петрович повзрослел, но любовь к шахматам не угасла. Он стал выписывать шахматные журналы, читал шахматные рубрики в газетах. Так он вычитал про шахматный турнир по переписке. В нём надо было набрать 75% очков для выполнения 1 разряда. В 1982-ом году Станислав набирает 15 очков из 20 и переходит из категории «любитель» в разрядники – ему присваивают 1-ый разряд. В 1987-ом году Станислав Петрович участвует в Полуфинале ЧАССР по переписке, набирает 10 очков из 12 и занимает 1 место.

Данилов С.П. сыграл в огромном количестве очных турниров, он и сейчас продолжает играть. Выйдя на пенсию, стал даже выезжать на соревнования в соседние регионы – играл в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске, Казани. Но самая главная его заслуга в том, что он передал любовь к этой мудрой игре своим детям – Сидоровой Вере и Данилову Сергею. Оба – кандидаты в мастера спорта. Сейчас Станислав Петрович передаёт свои знания уже внукам. В 2014 году состоялся первый республиканский турнир «Папа, мама, я – шахматная семья» среди семейных команд, в котором Данилов С.П. вместе с дочерью и внучкой занял первое место.

Поздравляем Станислава Петровича с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, благополучия и новых спортивных достижений!