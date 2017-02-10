Итоги командного первенства Ленинского района г. Чебоксары по шахматам среди общеобразовательных школ

8-9 февраля 2017 года состоялось командное первенство Ленинского района г. Чебоксары по шахматам среди общеобразовательных школ в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.
Результаты:
1 место - Гимназия №5 (Айдынян Давид, Алехнович Егор, Багаутдинова Камилла)
2 место - НОШ №1 (Мартынов Сергей, Горшков Владимир, Архипова Марина)
3 место - СОШ № 49 (Петров Павел, Картузов Максим, Агеносова Мария)
Таблица здесь.
|Комментарии
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!