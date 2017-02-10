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Итоги командного первенства Ленинского района г. Чебоксары по шахматам среди общеобразовательных школ

10.02.17 19:40
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8-9 февраля 2017 года состоялось командное первенство Ленинского района г. Чебоксары по шахматам среди общеобразовательных школ в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.

Результаты:

1 место - Гимназия №5 (Айдынян Давид, Алехнович Егор, Багаутдинова Камилла)

2 место - НОШ №1 (Мартынов Сергей, Горшков Владимир, Архипова Марина)

3 место - СОШ № 49 (Петров Павел, Картузов Максим, Агеносова Мария)

Таблица здесь.

 

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