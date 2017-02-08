Распределение команд по зонам на I этап республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики информирует, что 1 этап республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд состоится 15 февраля 2017 года согласно положению.

Распределение команд по зонам – в Приложении № 1, форма именного списка заявки – в приложении № 2.

Финал республиканских соревнований «Белая ладья» состоится в марте 2017 г. в г. Чебоксары, о чем будет сообщено дополнительно.

Справки по адресу: 428001 г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.5 (вход со двора здания ЧРИО), тел.: 45-61-30, 45-61-31, факс: (8352) 45-61-33.

Письмо «ЮНИТЭКС».

Приложение №1, №2.