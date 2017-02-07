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Приглашаем на ВУНДЕРКИНД – 2017

07.02.17 16:25
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В седьмой раз объединение «ШахмаТЫ» Центра детского творчества г. Чебоксары организует турнир для самых юных любителей игры - «Шахматный Вундеркинд». Турнир проводится с целью выявления талантливых ребят, приобретения ими турнирного опыта. Нынче Вундеркинд помолодел. Возраст участников – 2010 год рождения и моложе. Это вызвано тем, что соревнования давно уже проводятся в этой возрастной категории, а значение слова «вундеркинд» расшифровывается просто: одаренный ребенок. Одаренные дети, как правило, проявляются рано, нередки четырехлетние участники шахматных турниров.

Все, кто полагает, что его ребенок одарен шахматным талантом, кто намеревается дать дорогу этому таланту, приглашаются к  участию в нашем турнире. Для этого надо лишь внимательно прочитать положение о соревновании и заявить о себе по электронному адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.   А далее – все состоится, и вы увидите, как шахматные фигуры чудесным образом оживут в руках ваших детей.

Положение здесь.

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Вы здесь: Новости в Чувашии Приглашаем на ВУНДЕРКИНД – 2017
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