Приглашаем на ВУНДЕРКИНД – 2017

В седьмой раз объединение «ШахмаТЫ» Центра детского творчества г. Чебоксары организует турнир для самых юных любителей игры - «Шахматный Вундеркинд». Турнир проводится с целью выявления талантливых ребят, приобретения ими турнирного опыта. Нынче Вундеркинд помолодел. Возраст участников – 2010 год рождения и моложе. Это вызвано тем, что соревнования давно уже проводятся в этой возрастной категории, а значение слова «вундеркинд» расшифровывается просто: одаренный ребенок. Одаренные дети, как правило, проявляются рано, нередки четырехлетние участники шахматных турниров.

Все, кто полагает, что его ребенок одарен шахматным талантом, кто намеревается дать дорогу этому таланту, приглашаются к участию в нашем турнире. Для этого надо лишь внимательно прочитать положение о соревновании и заявить о себе по электронному адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. А далее – все состоится, и вы увидите, как шахматные фигуры чудесным образом оживут в руках ваших детей.

Положение здесь.