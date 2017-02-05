Итоги Чемпионата г. Чебоксары по блиц-шахматам среди мужчин и женщин

5 февраля 2017 года в городском ШШК при отделении шахмат и шашек МБОУДОД ДЮСШ ЭНЕРГИЯ состоялся Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам среди мужчин и женщин. В соревновании приняли участие 45 участников. Среди них 30 мужчин и 15 женщин разного возраста (от 4 до 79 лет), которые состязались совместно в общей швейцарке в 9 туров. Контроль времени 5 минут + 3 секунды на ход.

Борьба за призы была упорной. У мужчин сразу несколько участников претендовали на тройку. После 6 тура единоличным лидером, имея 5.5 очков, был опытный перворазрядник Иванов Владимир. Но проиграв в 7 туре опытному КМС Скворцову Владимиру, отстал. И уже к 8 туру лидировали Гагарин Андрей и Смирнов Антон (оба воспитанники ДЮСШ ЭНЕРГИЯ). Сыграв в последнем туре между собой вничью, оба обеспечили себе призовые места. Гагарин Андрей, имея 7.5 очков, занял первое место (вне конкурса). Соответственно выиграли последние партии Скворцов Владимир и Виноградов Дмитрий (также воспитанник ДЮСШ ЭНЕРГИЯ), набрав по 7 очков. Причем лучший коэффициент Бухгольца оказался у Владимира Скворцова.

У женщин вне конкуренции, имея 5.5 очков, заняла Сидорова Вера. Далее 4.5 очка на втором месте расположилась Багаутдинова Камилла. И на третьем месте Давыдова Валентина - 4 очка.

Также были отмечены денежными призами ветеран шахмат Игумнов Павел и лучший юный участник Иванов Александр.

На закрытии присутствовал представитель от Союза Машиностроителей Николаев Сергей, вручивший призы победителям.



Победители и призёры чемпионата г. Чебоксары

Среди мужчин:

1 место – Скворцов Владимир

2 место – Смирнов Антон

3 место – Виноградов Дмитрий



Среди женщин:

1 место – Сидорова Вера

2 место – Багаутдинова Камилла

3 место – Давыдова Валентина



Таблица здесь.

Александр Пучковский