Помощь проекту "Шахматы в Чувашии"

Дорогие друзья!
Вы любите шахматы? Хотите поддержать портал «Шахматы в Чувашии»? Теперь Вы можете оказать помощь проекту и перевести любую сумму на один из указанных кошельков.
Карта Сбербанка: 63900275 9009781885
WebMoney: R611726273087
Яндекс.Деньги: https://money.yandex.ru/to/410013765132778
Все перечисленные средства пойдут на развитие и поддержку проекта – проведение шахматных конкурсов, оплату хостинга сайта «Шахматы в Чувашии» и многое другое.
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