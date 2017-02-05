Помощь проекту "Шахматы в Чувашии"

Дорогие друзья!

Вы любите шахматы? Хотите поддержать портал «Шахматы в Чувашии»? Теперь Вы можете оказать помощь проекту и перевести любую сумму на один из указанных кошельков.

Карта Сбербанка: 63900275 9009781885

WebMoney: R611726273087

Яндекс.Деньги: https://money.yandex.ru/to/410013765132778

Все перечисленные средства пойдут на развитие и поддержку проекта – проведение шахматных конкурсов, оплату хостинга сайта «Шахматы в Чувашии» и многое другое.