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Командные первенства Ленинского района г. Чебоксары по шашкам и шахматам среди общеобразовательных школ района

02.02.17 17:32
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Командные первенства Ленинского района г. Чебоксары по шашкам и шахматам среди общеобразовательных школ района в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы состоятся на базе шахматно-шашечного клуба ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары.

Первенство по русским шашкам «Чудо - шашки» проводится 07 февраля 2017 года. Начало первого тура в 14.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 13.30 часов. Положение здесь.

Первенство по шахматам проводится с 08 по 09 февраля 2017 года. Начало первого тура в 15.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 14.30 часов. Положение здесь.

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Вы здесь: Новости в Чувашии Командные первенства Ленинского района г. Чебоксары по шашкам и шахматам среди общеобразовательных школ района
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