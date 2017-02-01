Рейтинги шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года

Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года. В таблицу включены взрослые и дети, участвующие во взрослых турнирах. Если вы обнаружили неточности или вас нет в списке, вы можете написать письмо на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. региональному рейтинг-администратору Шахматной федерации Чувашской Республики Сидоровой Вере Станиславовне.

Таблица здесь.

Сайты на заметку:

Рейтинги ФИДЕ http://ratings.fide.com

Рейтинги РШФ http://ratings.ruchess.ru

Для регистрации* кода ФИДЕ необходимо прислать на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. :

• фамилия, имя, отчество латинскими буквами шахматиста;

• фото шахматиста, размер фото 160х200 пикселей + скан/фото российского документа;

• полная дата рождения;

• электронную почту (для каждого игрока, для детей – можно e-mail родителей);

• код субъекта РФ.



*Регистрируясь, Вы соглашаетесь на следующее:

• Вы позволяете Российской шахматной федерации и / или ФИДЕ использовать персональные данные из этой анкеты для регистрации и обрабатывать данные в соответствии с действующим законодательством о защите данных.

• Вы согласны с тем, что это регистрационная форма (будь то электронная или бумажная) может быть передана на хранение в архивы Российской шахматной федерации и / или ФИДЕ.