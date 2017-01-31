Чемпионаты Чувашской Республики по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин

Чемпионаты Чувашской Республики состоятся на стадионе «Олимпийский» АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.17, аудитория № 204, № 205.

Чемпионат Чувашской Республики по блиц-шахматам (рейтинговый).

Сроки: 19 февраля 2017 года

Регистрация участников: 19 февраля 2017 года 10.00-10.45.

Тожественная часть (открытие): 10.45.

Начало первого тура: 11.00.

Контроль времени: 3 мин + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.



Чемпионат Чувашской Республики по быстрым шахматам (рейтинговый).

Сроки: 25-26 февраля 2017 года.

Регистрация участников: 25 февраля 2017 года 10.00-10.45.

Тожественная часть (открытие): 10.45.

Начало первого тура: 11.00.

Контроль времени: 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.



Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Уважаемые участники, для упрощения работы мандатной комиссии просим заполнить формы предварительной заявки. Официальные заявки с указанием ФИО, места проживания, даты рождения, спортивного разряда, медицинского допуска подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований. Спортсмены без медицинских справок не будут допущены к соревнованию. В соревнованиях предусмотрены турнирные взносы.