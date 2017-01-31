Итоги XIII международного конкурса по решению шахматных композиций в Чебоксарах

В воскресенье 29 января в клубе по месту жительства «Маяк» Центра детского творчества г. Чебоксары состоялся республиканский этап XIII Международного турнира по решению шахматных композиций. В этом очно-заочном соревновании участвуют чуть ли не все континенты, около 30 стран мира. Чувашские решатели вышли на старт уже в третий раз. Ровно в 11.00 начался отсчет шахматного времени. Юным решателям в возрасте до 13 лет давалось два часа на 6 заданий, более старшим любителям шахматной композиции - 4 часа на 12 заданий с перерывом.

Как отметили участники соревнования, задания были вполне под силу, вот только убаюканные внешней простотой, многие из них поторопились, из-за чего и недобрали очков для хорошего результата.

Места распределились так: 1 – Смирнов Дмитрий (3 кл), 15 очков, 2 – Степанов Лев (4 кл), 11 очков, 3 – Иванов Григорий (4 кл), 10 очков (опередил по времени двух других решателей). Лучшей из девочек была единственная участница в этой категории - Степанова Маргарита (3 кл. 56 шк., 7 место). Все призеры занимаются в объединении «ШахмаТЫ» и учатся в начальной школе № 2, только что отличившейся в городских соревнованиях. Из гостей были представители Дворца детского и юношеского творчества (педагог Марина Нараткина), а также ученик частного тренера Владислава Васильева. Его показатель – 6 место.

В рамках данного турнира был учрежден Кубок объединения – он был вручен победителю в категории до 13 лет Смирнову Дмитрию. Призеры получили медали и дипломы, а все участники – сертификаты.

Взрослых решателей поначалу было шестеро, но двое выбыли на первом же этапе, столкнувшись с малопонятным для них шахматным творчеством. Остались самые упорные. Они и разыграли призовые места.

1 место занял Буинцев Александр, набравший 56 очков из 60 возможных – весьма хороший результат, возможно, в мировой таблице будет вверху. Александр давно занимается шахматной композицией, сам составил немало интересных задач. Думается, что ему уже пора выходить на российскую, а то и международную арену. Вторым был второй призер прошлогоднего мирового первенства в категории юношей до 15 лет – учащийся гимназии № 46 Прокопьев Даниил. Он набрал 40,5 очков, но некоторое недомогание, по-видимому, не дало набрать больше. Оба – выпускники объединения «ШахмаТЫ». Лучшей из женщин была педагог Дворца детского и юношеского творчества Нараткина Марина, она же заняла в категории любителей третье место.

В марте любителям шахматной композиции предстоит сразиться в первенстве республики.

Таблица здесь.

Задания и ответы:

category2-problems

category2-solutions

category3-problems

category3-solutions

Главный судья соревнования, руководитель объединения «ШахмаТЫ» Владимир Сучков.