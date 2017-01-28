27 января 2017 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходило командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики. В соревновании принимали участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары: МБОУ "СОШ №37", МБОУ "НОШ №1", МБОУ "СОШ №38", МБОУ "НОШ №2", МАОУ Лицей № 3, МБОУ "СОШ №2".

Сейчас соревнование резко повысило свой статус, в том числе, и спортивный. Теперь «Белая ладья» стала международным турниром, в котором принимают участие шахматисты из Китая, Армении, играет практически все ближнее зарубежье, - говорит председатель Шахматной федерации Чувашской Республики Михаил Мельник. Пока в Республике идут отборочные турниры. Финал состоится в марте, где определится команда, которая будет представлять нашу Республику на международном турнире «Белая Ладья» в июне в Сочи.

Ну, а сильнейшей командой г. Чебоксары стали ребята из МБОУ «НОШ №2», им достался Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики. Победитель городского этапа соревнований «Белая ладья – 2017» допускается без отбора в финал городского этапа соревнований «Белая ладья – 2018». Также школа команды победительницы будет принимать на своей территории данный этап соревнований на следующий год. На втором месте МАОУ «Лицей № 3», на третьем МБОУ «СОШ №2». Победители и призеры были награждены медалями и дипломами УФКиС администрации г. Чебоксары. Молодцы! Так играть!

Таблица здесь.

Главный судья соревнований Мельник М.Г.