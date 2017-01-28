Финал муниципального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди школьных команд г. Новочебоксарска

24, 26. 01.2017 в Новочебоксарске, в лицее 18, был проведён турнир среди школьных команд «Белая ладья». Он собрал в полуфинале 14 команд, причем школы №8, 11, лицей №18 выставили по 3 команды, а СОШ №9 – две. Организаторы предварительно планировали разделить все команды на 2 подгруппы с выходом 3 команд. Однако при неожиданно большом количестве команд всё же решили провести отборочные соревнования по швейцарке с выходом 6 команд. В результате в финал вышли 3 команды: лицей №18 , две команды школы №8 и школа №11. Особой борьбы за 2 путёвки на отборочные республиканские соревнования не было. Как и в предыдущий год, первое место у лицея №18, а второе заняла СОШ №8. Третье место заняла вторая команда лицея №18.

Таблица здесь.

Главный судья соревнований Корнилов В.В.