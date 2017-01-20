Турнир по шахматам в честь Дня защитника Отечества

Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в турнире, посвященном Дню защитника Отечества!

Соревнования состоятся 18 февраля 2017 года в Доме детского творчества города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. 139 Cтрелковой дивизии, д. 9. Регистрация участников: 9.30-9.45. Торжественная часть (открытие) 9.45-9.55. Начало соревнований: 10.00 часов.

К участию в турнире допускаются мальчики и девочки 2007 г.р. и младше, заплатившие турнирный взнос. Сумма турнирного взноса устанавливается родительским комитетом. Соревнование проводится согласно действующим Правилам Минспорта России по виду спорта «шахматы» по швейцарской системе в 5-7 туров. Регламент и окончательная система проведения определяется перед началом соревнований. Предварительные заявки на участие в турнире необходимо прислать в сообщения в группе «ВКонтакте»: Шахматный клуб "Дебют" г. Чебоксары https://vk.com/public111715817 до 15 февраля 2017 г. Не подавшие предварительные заявки в указанные сроки к участию в турнире не допускаются.



Справки по телефону 442526 Дмитрий Валерьянович Фадеев.

Положение ниже.