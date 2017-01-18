Командное первенство по шахматам БЕЛАЯ ЛАДЬЯ среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики

Соревнование проводится 27 января 2017 года в БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. Аудитория № 405. Регистрация команд-участниц: 14.15-14.45. Торжественная часть (открытие): 14.45. Начало соревнований в 15.00.

В соревновании принимают участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского района г. Чебоксары.

Положение здесь.