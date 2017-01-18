Результаты командного первенства Ленинского района г. Чебоксары по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ – 2017» среди общеобразовательных школ

17-18 января 2017 г. состоялось командное первенство Ленинского района по шахматам "Белая ладья" среди общеобразовательных школ г. Чебоксары на кубок администрации Ленинского района.

В первенстве приняло участие рекордное количество школьных команд. 11 школьных команд оспаривали 2 путевки в финал города. Турнир прошел по круговой системе в 10 туров с контролем 10 минут на партию. Борьба в турнире развернулась между командами школ: СОШ № 37, Гимназия № 5, НОШ № 1, Гимназия № 4.

Со старта вырвались вперед две команды: Гимназия №5 и СОШ № 37, сыграв между собой вничью, причем Гимназия №5 опережала СОШ №37 по сумме общих очков. Казалось, так и сохранят свое преимущество обе команды до конца турнира, разделив 1 и 2 места. Но неожиданно в предпоследнем туре Гимназия №5 делает ничью с СОШ №49 и в последнем туре проигрывает команде НОШ №1. И все меняется. СОШ №37 прагматично выигрывает турнир, не проигрывая ни одного матча. А на второе место выходит команда НОШ №1. И третье место у команды Гимназия №5.

Таблица здесь.

Александр Пучковский