XIII Международный турнир по решению шахматных композиций в Чебоксарах

XIII Международный турнир по решению шахматных композиций (13th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST) состоится 29 января 2017 года в 32 странах мира. Начало в 11 часов по центральному европейскому времени (Central European Time). В России региональными организаторами зарегистрированы: Александр Ажусин (Тверь), Олег Ефросинин (Волгоград), Андрей Петров (Москва), Владимир Афромеев (Тверь), Вадим Винокуров (Иваново). Главный арбитр - Аксель Стейнбринк (Германия).

Соревнование проводится в трёх категориях: 1-я категория (опытные решатели с обсчётом рейтинга), 2-я категория (решатели с рейтингом не более 1700 пунктов или без рейтинга), 3-я категория – юные шахматисты не старше 13 лет на день проведения соревнования. Традиционно в 1-й и 2-й категориях будет по два тура длительностью два часа каждый, участники решают композиции в разделах: 2x, 3x, nx, EG, hx и sx. В 3-й категории (дети) – один тур с контролем 2 часа, решают композиции в разделах: 2x, 3x и EG.

Наши чувашские решатели прикреплены к Волгограду. Мы будем участвовать в двух категориях - во второй и третьей (рейтинг cвыше 1700 у нас имеет только один решатель). Соревнование состоится 29 января 2017 г. в клубе «Маяк», г. Чебоксары, ул. Лен. Комсомола, д. 76. Начало в 10.30. Организационный взнос составляет 100 рублей. Обязательна отправка заявок по электронной почте на адрес главного судьи Сучкова Владимира Анатольевича, дабы обеспечить нужное количество мест: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Одновременно разыгрывается Кубок объединения «ШахмаТЫ» среди юных решателей в категории до 13 лет (члены объединения освобождаются от вступительного взноса). Ребята будут решать задачи в 2 и 3 хода, а также этюды. Все участники получат сертификаты, а призеры будут награждены дипломами и медалями. Весьма желательно провести отбор в объединениях и секциях, дабы не было неквалифицированных участников. Правила для решателей здесь.

Ранее Кубок объединения получали: новочебоксарец Гайдуков Данил (дважды) и чебоксарец Смирнов Антон.