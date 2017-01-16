Чемпионаты г. Чебоксары по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин

Чемпионаты г. Чебоксары состоятся в ШШК МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 42. К участию в чемпионатах допускаются жители города Чебоксары.

Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам

Регистрация участников: 5 февраля 2017 года в 12.30.

Тожественная часть (открытие): 12.45.

Начало соревнований: 13.00.

Контроль времени: 5 минут + 3 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Чемпионат г. Чебоксары по быстрым шахматам

Регистрация участников: 11 февраля 2017 года в 12.30.

Тожественная часть (открытие): 12.45.

Начало соревнований: 13.00.

Контроль времени: 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Внимание!!! Начало соревнований перенесено с 10.00 на 13.00.

Уважаемые участники, для упрощения работы мандатной комиссии просим заполнить формы предварительной заявки. Официальные заявки с указанием ФИО, места проживания, даты рождения, спортивного разряда, медицинского допуска подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований. Спортсмены без медицинских справок не будут допущены к соревнованию. В соревнованиях предусмотрены турнирные взносы.