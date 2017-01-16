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Итоги XXVIII Республиканского турнира по шахматам памяти первого чемпиона Чувашии М.К. Спекторского

16.01.17 18:44
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15 января 2017 года более 60 шахматистов из Мариинско-Посадского, Цивильского, Янтиковского, Чебоксарского, Вурнарского, Аликовского, Красночетайского районов, городов Чебоксары, Новочебоксарск, Козловка, Цивильск, а также из республики Марий Эл собрались в читальном зале Мариинско-Посадской районной библиотеки, чтобы сразиться в 28-ом Республиканском турнире по шахматам памяти первого чемпиона Чувашии М.К. Спекторского.

С каждым годом данный шахматный турнир собирает всё больше и больше любителей шахмат. Желающих было так много, что детский турнир переместился в гимназию № 1. В течение 7 туров с контролем времени 15 минут на партию шахматисты выявляли сильнейшего. В результате многочасовой игры места распределились следующим образом:

Среди мужчин:
1 место – Данилов Сергей (г. Чебоксары)
2 место – Иванов Олег (Марий Эл)
3 место – Васильев Вячеслав (г. Новочебоксарск)

Среди женщин:
1 место – Сидорова Вера (г. Чебоксары)
2 место – Давыдова Валентина (г. Чебоксары)
3 место – Туйманкина Ирина (Красночетайский р-н)

Среди юношей:
1 место – Суворов С. (г. Новочебоксарск)
2 место – Иванов А. (г. Чебоксары)
3 место – Коновалов В. (г. Новочебоксарск)

Среди девушек:
1 место – Алексеева Е. (г. Мариинский Посад)
2 место – Ижедерова В. (г. Новочебоксарск)
3 место – Гордеева В. (г. Новочебоксарск)

Лучшим ветераном стал Ефимов В. (Аликовский р-н), лучшим марпосадцем признан Матвеев В. Стоит отметить юных шахматистов, которые участвовали не в детском турнире, а предпочли сразиться с более опытными участниками. Так Гурьева Ярослава и Гришин Ярослав (оба 2008 г.р.) не только набирались опыта во взрослом турнире, но и реально претендовали на призовые места. Ярослав до последнего тура играл на первых досках с сильнейшими шахматистами. Потерял 2,5 очка, уступив лишь первому и второму призёру соревнования, что не позволило ему войти в призовую тройку среди мужчин. Гришин Ярослав был отмечен организаторами специальным призом.

Стоит отметить доброжелательную атмосферу турнира. Судейская коллегия во главе с Коротковым Ю.Т. работала слажено, компьютерная жеребьёвка позволяла без заминок вовремя начинать каждый тур. Спасибо организаторам за этот праздник спорта!

Таблица здесь.

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Вы здесь: Новости в Чувашии Итоги XXVIII Республиканского турнира по шахматам памяти первого чемпиона Чувашии М.К. Спекторского
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