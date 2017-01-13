Результаты командного первенства Московского района г. Чебоксары по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ – 2017» среди общеобразовательных школ

12-13 января 2017 года состоялось командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "Белая ладья" среди общеобразовательных школ на Кубок Главы администрации Московского района.

В первенстве приняли участие 7 команд. Со старта лидерство захватила команда Лицей № 3, прошлогодний победитель. Уверенная игра этой команды – показатель стабильности и класса. Выиграв все матчи, команда набрала 100% результат – 12 командных очков из 12 и завоевала переходящий Кубок. А вот борьба за вторую путевку в финал города была острой. Претендовали 3 команды: СОШ № 2, Лицей № 4, СОШ № 62. В этот раз удача была на стороне команды СОШ № 2, состав которой был вполне боевой. Третье место у команды Лицей № 4.

Таблица здесь.