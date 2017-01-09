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28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам М.К. Спекторского

09.01.17 13:02
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15 января 2016 года в г. Мариинский Посад состоится 28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам марпосадца Михаила Константиновича Спекторского. Регистрация: 10.30. Начало 1 тура: 11.00.

Соревнование пройдет по швейцарской системе в 7 туров в здании РДК, читальном зале районной библиотеки по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 2 (на берегу Волги). Контроль времени: 15 мин на партию каждому участнику. Призеры награждаются медалями и дипломами.

Приглашаются все желающие. Желательно иметь шахматные часы.

Юрий Терентьевич Коротков 8-906-387-84-30

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Вы здесь: Новости в Чувашии 28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам М.К. Спекторского
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