28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам М.К. Спекторского

15 января 2016 года в г. Мариинский Посад состоится 28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам марпосадца Михаила Константиновича Спекторского. Регистрация: 10.30. Начало 1 тура: 11.00.

Соревнование пройдет по швейцарской системе в 7 туров в здании РДК, читальном зале районной библиотеки по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 2 (на берегу Волги). Контроль времени: 15 мин на партию каждому участнику. Призеры награждаются медалями и дипломами.

Приглашаются все желающие. Желательно иметь шахматные часы.

Юрий Терентьевич Коротков 8-906-387-84-30