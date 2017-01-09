Завершилось первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет

С 5 по 8 января 2017 года в конференц-зале стадиона «Олимпийский» проходило первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет. В первенстве соревновались 53 участника: 45 мальчиков и 8 девочек, среди которых можно было встретить и 5-6 летних детей. Юные спортсмены играли 7 партий в течение 4 дней; мальчики по швейцарской системе, а девочки по круговой. Если для некоторых участников эти соревнования были боевым крещением, то для других очередное испытание на применение своих умений и навыков в игре. Поэтому среди победителей случайных или начинающих не было.

Среди мальчиков 1 место с 6,5 очками занял Иванов Василий (тренер Сучков В.А.), второе – Герасимов Егор (тр. Фадеев Д.В.), третье – Горшков Владимир (тр. Соколов С.В.). У девочек отличились: 1 место - Шматова Анна (тр. Егоров В.В.), 2 место у Козловой Ангелины, 3 место заняла Комарова Ольга. Ангелина и Ольга воспитанники тренера Сучкова В.А. Отрадно отметить, что несмотря на морозы, почти все участники дошли до финишной прямой.

Ну, а закончить свой небольшой отчёт я хочу словами теоретика шахмат З.Тарраша:

"Человека, который не знает, что такое шахматы, мне жаль ничуть не меньше человека, не знающего, что такое любовь. Как в любви, как в музыке, в шахматах кроется сила, приносящая людям радость".

Главный судья соревнований Корнилов В.В.

Таблица девочек.

Таблица мальчиков.