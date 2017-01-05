5 января 2017 года прошло заседание президиума РОО "Шахматная федерация Чувашской Республики". На собрании обсудили следующие вопросы:

1) Постановление РШФ «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года;

2) Включение "местных" региональных рейтингов субъектов РФ в систему российского рейтинга в том случае, если значение "местного" регионального рейтинга больше, чем значение российского рейтинга на 1.01.2017;

3) Текущие вопросы.

Решением Президиума было утверждено проведение соревнований республиканского уровня с обсчетом рейтингов. Руководствуясь календарным планом официальных спортивных мероприятий по шахматам на 2017 год, решили Чемпионат Чувашии по быстрым шахматам среди мужчин и женщин в феврале 2017 года провести с обсчетом российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ с контролем времени 15+10. К соревнованию будут допущены только те игроки, которые имеют ID FIDE.

В связи с вышеперечисленным, просьба желающих играть в Чемпионатах Чувашии заранее позаботиться о получении ID FIDE (в случае его отсутствия).