Рейтинги шахматистов Чувашии на 1 января 2017 года

Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 января 2017 года. В таблицу включены взрослые и дети, участвующие во взрослых турнирах. Если вы обнаружили неточности или вас нет в списке, вы можете написать письмо на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. региональному рейтинг-администратору Шахматной федерации Чувашской Республики Сидоровой Вере Станиславовне.

Таблица здесь.

Сайты на заметку:

Рейтинги ФИДЕ http://ratings.fide.com

Рейтинги РШФ http://ratings.ruchess.ru

Если у Вас нет ID FIDE, то для его получения надо написать на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. письмо, в котором следует указать ваш e-mail (для детей можно указать e-mail родителей), имя и фамилию на английском языке, свое фото, размер фото до 160х200 пикселей, код субъекта РФ, в котором вы проживаете, и полную дату рождения. В ответ вам придет ID FIDE.

Напоминаем, что с 01.01.2017 года изменился порядок регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ. Подробности на сайте РШФ.