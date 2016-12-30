Подведение итогов 2016 года

Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди.

Что было:

Шахматная федерация Чувашской Республики была учреждена в 2012 году. В 2016 году истекал срок её аккредитации. Важным событием для нас в этом году стало повторное получение аккредитации на четыре года (до 2020 года). Благодаря прохождению аккредитации в Министерстве спорта Чувашии, шахматная федерация получила право проводить официальные спортивные соревнования, в установленном порядке присваивать им статус чемпионатов и первенств, формировать спортивную сборную команду по виду спорта «шахматы», вступать в общероссийские спортивные федерации (РШФ), получать финансовую поддержку т.д.

В апреле 2016 года в Чебоксарах прошёл Мемориал чемпиона России 1966 года Владимира Дмитриевича Сергиевского – этап Рапид Гран-при России. В последний раз соревнования такого уровня проходили 10 лет назад – первенство России среди юниоров (2006).

Мы наладили дружеские связи с нашими соседями – Республикой Марий Эл. Провели товарищеские матчи на 30 досках по быстрым шахматам в Чебоксарах и в Йошкар-Оле.

Шахматисты Чувашии в течение года участвовали в соревнованиях различного уровня – городских, районных, республиканских, ПФО, российских.

Широкое информирование в СМИ и соцсетях, благодаря которым нас читают и узнают шахматную информацию. Работает сайт www.chess21.ru, группа вконтакте vk.com/chess21 и фейсбуке www.facebook.com/chess21.ru.

Что будет:

Какие же крупные турниры ожидаются в 2017-ом году? Во-первых, это Рапид Сергиевского В.Д., который Минспорта Чувашии и шахматная федерация ЧР планируют сделать традиционным. На данный момент идут переговоры о его проведении. 10-12 сентября 2017 года в Чувашии пройдёт Всероссийская спартакиада трудящихся, в программу которой входит вид спорта «шахматы». Ожидается, что в ней примут участие более тысячи человек из 30 регионов страны. Подробный календарь соревнований выложен на нашем сайте www.chess21.ru/index.php/calendar.

Начнёт работать Республиканский проект по развитию шахмат в общеобразовательных школах Чувашской Республики «Шахматная школа», участниками которого будут органы управления образованием Чувашской Республики; Шахматная федерация Чувашской Республики; общеобразовательные организации Чувашской Республики; детско-юношеские спортивные школы и учреждения дополнительного образования детей.

И ещё одна долгожданная новость: в 2017 году планируются турниры с обсчётом российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ. Российская шахматная федерация зарегистрировала заявку от шахматной федерации ЧР и утвердила список судей на получение лицензии национального арбитра в составе: Корнилов Виктор Владимирович, Мельник Михаил Геннадьевич, Сидорова Вера Станиславовна, Соколов Сергей Валерьевич.

Уходящий год принес нам много всего, но очевиден тот факт, что мы движемся вперед, то есть в правильном направлении! Новый год – это новый этап в жизни каждого. Новые мечты и стремления, новые энергии и новые надежды. Дорогие шахматисты! Поздравляем Вас с новогодними праздниками! Желаем процветания, достатка, благополучия и новых достижений!

Президиум Шахматной федерации Чувашской Республики