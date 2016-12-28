Изменение порядка регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ с 1 января 2017 года

Российская шахматная федерация информирует: «В соответствии с принятым на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» 23 декабря 2016 года Постановлением «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года для всех турниров, направляемых в ФИДЕ на обсчет международных рейтингов взимается оплата в соответствии с установленными Тарифами при отправке квалификационных материалов в ФИДЕ.

Взнос производится в рублях по курсу ЦБ РФ на 1-е число текущего месяца в бухгалтерию РШФ.

Присвоение РОССИЙСКИХ кодов ФИДЕ (FIN) бесплатное при предоставлении сканов российских документов игроков и другой информации».

К примеру, турниры по швейцарской системе и командные турниры (за одного участника, имеющего ID код): взнос в ФИДЕ – 1 евро, взнос в РШФ (30%) – 0,3 евро, всего – 1,3 евро (около 100 руб). Получение ID кода и внесение в базу данных (за одного участника): взнос в ФИДЕ – 3 евро, взнос в РШФ (30%) – 0,9 евро, всего – 3,9 евро (около 250 руб).

Подробности на сайте РШФ.