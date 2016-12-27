Турнир по шахматам «Рождественская Звезда»

25 декабря 2016 года в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары состоялся турнир по быстрым шахматам «Рождественская Звезда» среди воспитанников учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА». Соревнование проходило по швейцарской системе, в пять туров по пятнадцать минут на партию. Мальчики в турнире состязались отдельно от девочек по группам: «начинающие» (первый год обучения) и «играющие» (второй, третий год обучения) шахматисты.

В группе «начинающие» среди девочек первенствовала Терентьева Анастасия, на втором месте Васильева Диана и третье место заняла Яковлева Дарья, а среди мальчиков уверенную победу одержал Ильин Роман. Бровкин Даниил занял второе место и на третьем месте, серебряный призёр турнира «Шахматушки-2016» Георгий Козлов.

В группе «играющие» среди девочек первое место заняла Софронова Анна. Второе, третье место в турнире соответственно заняли: Бровкина Катерина и Кузьмина Анна. Среди мальчиков победу праздновал Картузов Максим, на второй строчке в турнирной таблице Ижендеев Эрик и замкнул тройку сильнейших Плотников Дима.

В завершении турнира, за право обладать Кубком учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА» за шахматной доской встретились Картузов Максим и Софронова Анна. В результате бескомпромиссной борьбы в этом «сражение» победил Максим Картузов и по праву завоевал Кубок Объединения.

Все участники турнира получили новогодние игрушки, а победители турнира в группах: Терентьева Анастасия, Ильин Роман, Софронова Анна и Максим Картузов свою заветную «Рождественскую Звезду»!!!

Поздравляем руководителя учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА» Михаила Мельника и всех его воспитанников с наступающим новым 2017 годом и желаем дальнейших успехов на «шахматной арене». Молодцы! Так играть!!!

Таблицы здесь.