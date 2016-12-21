18 декабря 2016 года в ЧДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Дошкольная Академия» состоялся турнир по шахматам «Шахматушки-2016» среди воспитанников дошкольных учреждений города Чебоксары. В турнире принимали участие 30 мальчиков и 6 девочек 2010 и 2011 годов рождения, из детских садов № 61, 64, 76, 83, 103, 106, 125, 141, 144, 158, 163, 180, 188, 202 и д/с «Дошкольная Академия».

Участники соревнования играли по швейцарской системе (мальчики пять туров, девочки четыре тура), десять минут на партию.

В результате «интеллектуального сражения» среди девочек места распределились следующим образом: первое место заняла Сергеева Катя (д/с «Дошкольная Академия»), второе место Соловьёва Катя (д/с № 158) и третье место Владимирова Анна (д/с № 106).

Среди мальчиков первенствовал Лаптев Дима (д/с №76), на втором месте Козлов Гоша (д/с № 188) и тройку призёров турнира замкнул Никитин Артём (д/с № 61).

Для многих детишек это соревнование стало первым испытанием в их жизни, и, судя по настроению, которое царило после окончания турнира среди родителей и детей, все без исключения остались довольны соревновательным процессом данного мероприятия. Прелесть шахматной игры состоит в тайне ближайшего хода соперника и, как мне кажется, наши совсем юные шахматисты, стали ближе к разгадке этой сокровенной тайны шахмат.

Победители и призёры турнира были награждены медалями, дипломам, а также подарками к Новому году, все остальные участники получили сертификаты и яркие, незабываемые впечатления от единоборства за шахматной доской.

Президиум Шахматной федерации Чувашской Республики выражает искреннею благодарность Ольге Валерьевне Шапошниковой, заведующему Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» за оказанную помощь в организации и проведении турнира по шахматам «Шахматушки-2016» и надеется на дальнейшее сотрудничество в деле развития, пропаганды и популяризации шахмат среди детей дошкольного возраста.

Таблица здесь.



Михаил Мельник, главный судья турнира.