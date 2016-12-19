В рамках Дней научного кино ФАНК состоялся показ фильма "Magnus" о норвежском шахматисте Магнусе Карлсене

В рамках дней научного кино ФАНК 16 декабря 2016 года в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова состоялся показ фильма «Magnus» о норвежском шахматисте Магнусе Карлсене. В уютном и теплом зале университета собрались юные шахматисты из 17 общеобразовательных организаций 5-ти городов и районов Чувашской Республики. Приветствовали участников ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Юрьевич Александров, начальник управления молодежной политики Анна Германовна Головина и председатель шахматной федерации Чувашской Республики Михаил Геннадьевич Мельник.

Ребята много нового узнали для себя о «Моцарте шахмат», так в мире называют Магнуса Карлсена и после просмотренного фильма у многих юных шахматистов появилось желание стать таким же великим шахматистом.

После фильма юных шахматистов ожидал сеанс одновременной игры. За каждой доской играли по два представителя из школы. Остальные шахматисты и их руководители горячо поддерживали своих игроков. Большая ответственность легла и на основного ведущего сеанса одновременной игры Смирнова Антона, обучающегося 4 «б» класса МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары.

Сеанс одновременной игры завершился победой Смирнова Антона на десяти досках и с результатом в ничью на двух досках, за которыми играли Гришин Сергей, обучающийся 3 «д» класса МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары и Гришин Ярослав, обучающийся 2 «б» класса МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары.

Все участники сеанса одновременной игры были награждены свидетельством участника от Центра «ЮНИТЭКС», именными блокнотами и ручками от Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.