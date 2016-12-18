«Белая ладья» в Калининском районе. Итоги.

В воскресенье 18 декабря в клубе «Маяк» ЦДТ г. Чебоксары состоялся районный финал «Белой ладьи». В него отобрались шесть лучших школьных команд. Правда, всего в соревновании участвовало лишь семь команд, школа № 11 отсеялась в полуфинале. На фоне попыток Министерства образования республики внедрить шахматы в школы это выглядит весьма скромно. Школьные команды были приведены на соревнования в основном родителями детей, обучающихся в этих школах, либо педагогами, преподающими в них шахматы (СОШ № 38, СОШ № 35, СОШ № 11). То есть инициатива явно исходит не от работников образования.

С самого начала тон соперничеству задали три команды – СОШ №38, НОШ № 2 и СОШ № 53. Две последние целиком состоят из учащихся объединения «ШахмаТЫ», средний возраст которых – 2 класс. В такой последовательности команды и расположились в итоговой таблице. Первые две команды получили право сыграть в городском финале, который пройдет в феврале будущего года. Все участники команд-призеров награждены грамотами от администрации Калининского района. Команда СОШ № 38 впервые стала обладателем переходящего кубка (тренер-преподаватель А. Пучковский). Были также отмечены и ребята из Гимназии № 46 - в личном зачете.

Таблица здесь.