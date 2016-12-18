Поздравляем с днём рождения Игоря Моисеевича Бурштейна

Сегодня, 18 декабря 2016 года, день рождения отмечает Игорь Моисеевич Бурштейн. Игорь Моисеевич – крупный российский бизнесмен, руководитель фирм, владелец знаменитого шахматного журнала «64 - Шахматное обозрение».

Родился Игорь Бурштейн в Чебоксарах, здесь же прошло его шахматное детство. В юности он занимался в секции замечательного чувашского шахматиста Владимира Дмитриевича Сергиевского. Игорь Моисеевич являлся одним из самых талантливых учеников. Бурштейн был многократным победителем Чувашии среди юношей. В память о своем учителе в 2006 году он стал организатором и спонсором первенства России до 20 лет в Чебоксарах. Соревнования были названы Мемориалом Владимира Сергиевского.

В 2006 году Игорь Бурштейн открывает городской шахматно-шашечный клуб по адресу: пр. Ленина, 42 в Чебоксарах и выделяет средства для его оснащения.

В 2016 году Игорь Бурштейн проводит в Чебоксарах Мемориал чемпиона России 1966 года Владимира Дмитриевича Сергиевского – этап Рапид Гран-при России, на старт которого вышли 157 участников, среди них было 22 гроссмейстера.

Шахматная федерация Чувашской Республики поздравляет Игоря Моисеевича с днём рождения. От всех шахматистов Чувашии желает здоровья, благополучия, успехов во всех сферах деятельности!

Статья об Игоре Моисеевиче Бурштейне на сайте РШФ

