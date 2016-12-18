 

Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Поздравляем с днём рождения Игоря Моисеевича Бурштейна

18.12.16 11:41
E-mail Печать PDF

Сегодня, 18 декабря 2016 года, день рождения отмечает Игорь Моисеевич Бурштейн. Игорь Моисеевич – крупный российский бизнесмен, руководитель фирм, владелец знаменитого шахматного журнала  «64 - Шахматное обозрение».

Родился Игорь Бурштейн в Чебоксарах, здесь же прошло его шахматное детство. В юности он занимался в секции замечательного чувашского шахматиста Владимира Дмитриевича Сергиевского. Игорь Моисеевич являлся одним из самых талантливых учеников. Бурштейн был многократным победителем Чувашии среди юношей. В память о своем учителе в 2006 году он стал организатором и спонсором первенства России до 20 лет в Чебоксарах. Соревнования были названы Мемориалом Владимира Сергиевского.

В 2006 году Игорь Бурштейн открывает городской шахматно-шашечный клуб по адресу: пр. Ленина, 42 в Чебоксарах и выделяет средства для его оснащения.

В 2016 году Игорь Бурштейн  проводит в Чебоксарах Мемориал чемпиона России 1966 года Владимира Дмитриевича Сергиевского – этап Рапид Гран-при России, на старт которого вышли 157 участников, среди них было 22 гроссмейстера.

Шахматная федерация Чувашской Республики поздравляет Игоря Моисеевича с днём рождения. От всех шахматистов Чувашии желает здоровья, благополучия, успехов во всех сферах деятельности!

Статья об Игоре Моисеевиче Бурштейне на сайте РШФ

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

﻿
Вы здесь: Новости в Чувашии Поздравляем с днём рождения Игоря Моисеевича Бурштейна
  •  