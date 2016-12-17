Первенство ПФО по шахматам среди ветеранов-2017

XV первенство Приволжского федерального округа среди ветеранов по классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу в 2017 году пройдет в Ижевске (ул. Пушкинская, д. 138) со 2 января (день приезда) по 14 января (день отъезда) 2017 года.

К участию в соревнованиях допускаются по пять ветеранов от каждого субъекта ПФО, подавшие заявку установленного образца. По решению организаторов к участию в соревнованиях могут быть допущены участники сверх установленной нормы. Возраст участников соревнований пo состоянию на 1 января 2017 года – мужчины достигшие 60 лет и женщины достигшие возраста 55 лет.

Регистрация участников соревнований проводится до 14.00 часов 3 января 2017 года. Открытие соревнований состоится 3 января 2017 года в 15.00 часов. Организаторы предлагают проживание в одноместных номерах эконом класса в гостинице «АМАКС Центральная» расположенная по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 (центральная площадь) — 500 руб. в сутки. До шахматного клуба 15-20 мин. ходьбы или 3 остановки на автобусе.

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении проживания, подаются по тел. 8 (3412) 68-72-56, по электронной почте Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. или ответственному в ШФ ПриФО по работе с ветеранами Клейменову Юрию Афанасьевичу (т. 8-912-464-58-49) в срок до 25 декабря 2017 года.

Положение на сайте Шахматной Федерации ПФО.