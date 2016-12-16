Подведены итоги соревнований по шахматам среди образовательных учреждений города Чебоксары

В клубе «Маяк» МБОУДО «Центр детского творчества» города Чебоксары 07 декабря и 09 декабря состоялись традиционные соревнования по шахматам. Главный судья соревнований Сучков Владимир Анатольевич, педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр детского творчества» города Чебоксары».
Результаты школ:
Среди мужчин:
1 место – Вера Сидорова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»);
2 место – Анатолий Маланчев (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»);
3 место – Михаил Мельник (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»).
Среди женщин:
1 место – Людмила Алексеева (МАОУ «Лицей № 4»);
2 место – Светлана Порфирьева (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»);
3 место – Ирина Шалыгина (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»).
В общем зачете:
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
2 место – МАОУ «Лицей № 4»;
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».
Результаты детских садов:
Среди мужчин:
1 место – Геннадий Паймурзов (МБДОУ «Детский сад № 14»);
2 место – Николай Лентюков (МБДОУ «Детский сад № 166»);
3 место – Вадим Спиридонов (МБДОУ «Детский сад № 108»).
Среди женщин:
1 место – Марина Казакова (МБДОУ «Детский сад № 45»);
2 место – Миронова Наталья (МАДОУ «Детский сад № 7»);
3 место – Светлана Васильева (МБДОУ «Детский сад № 165»).
В общем зачете:
1 место – МБДОУ «Детский сад № 14»;
2 место – МБДОУ «Детский сад № 7»;
3 место – МБДОУ «Детский сад № 45».
Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и благодарностями от организаторов турнира (Управление образования администрации города Чебоксары и городская организация профсоюза работников образования).
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