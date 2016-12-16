Подведены итоги соревнований по шахматам среди образовательных учреждений города Чебоксары

В клубе «Маяк» МБОУДО «Центр детского творчества» города Чебоксары 07 декабря и 09 декабря состоялись традиционные соревнования по шахматам. Главный судья соревнований Сучков Владимир Анатольевич, педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр детского творчества» города Чебоксары».

Результаты школ:

Среди мужчин:

1 место – Вера Сидорова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»);

2 место – Анатолий Маланчев (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»);

3 место – Михаил Мельник (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»).



Среди женщин:

1 место – Людмила Алексеева (МАОУ «Лицей № 4»);

2 место – Светлана Порфирьева (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»);

3 место – Ирина Шалыгина (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»).



В общем зачете:

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

2 место – МАОУ «Лицей № 4»;

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».



Результаты детских садов:

Среди мужчин:

1 место – Геннадий Паймурзов (МБДОУ «Детский сад № 14»);

2 место – Николай Лентюков (МБДОУ «Детский сад № 166»);

3 место – Вадим Спиридонов (МБДОУ «Детский сад № 108»).



Среди женщин:

1 место – Марина Казакова (МБДОУ «Детский сад № 45»);

2 место – Миронова Наталья (МАДОУ «Детский сад № 7»);

3 место – Светлана Васильева (МБДОУ «Детский сад № 165»).



В общем зачете:

1 место – МБДОУ «Детский сад № 14»;

2 место – МБДОУ «Детский сад № 7»;

3 место – МБДОУ «Детский сад № 45».

Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и благодарностями от организаторов турнира (Управление образования администрации города Чебоксары и городская организация профсоюза работников образования).