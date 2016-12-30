 

Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Подведение итогов 2016 года

30.12.16 19:47
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Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди?

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Первенство Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 9 лет

17.12.16 16:15
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Первенство Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 9 лет.

Положение ниже.

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Изменение порядка регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ с 1 января 2017 года

28.12.16 19:00
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Российская шахматная федерация информирует: «В соответствии с принятым на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» 23 декабря 2016 года Постановлением «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года  для всех турниров, направляемых в ФИДЕ на обсчет международных рейтингов взимается оплата в соответствии с установленными Тарифами при отправке квалификационных материалов в ФИДЕ.

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Командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017" среди общеобразовательных школ

27.12.16 06:30
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Первенство проводится 12-13 января 2017 года в городском шахматно-шашечном клубе МБОУ ДОД "ДЮСШ "Энергия" (пр. Ленина, 42). Торжественное открытие 12 января в 14.30. Начало в 15.00.

В соревновании принимают участие команды школ Московского района г. Чебоксары. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка 2003 г.р. и моложе.

Подробности в положении ниже.

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Турнир по шахматам «Рождественская Звезда»

27.12.16 06:12
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25 декабря 2016 года в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары состоялся турнир   по быстрым шахматам «Рождественская Звезда» среди воспитанников учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА». Соревнование проходило по швейцарской системе, в пять туров по пятнадцать минут на партию. Мальчики в турнире состязались отдельно от девочек по группам:  «начинающие» (первый год обучения) и «играющие» (второй, третий год обучения) шахматисты.

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Календарный план мероприятий Шахматной федерации Чувашской Республики на 2017 год

24.12.16 13:53
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План городских соревнований по шахматам на 2017 год здесь.

План республиканских соревнований по шахматам на 2017 год здесь.

 

 

Турнир по шахматам «Шахматушки-2016»

21.12.16 20:13
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18 декабря 2016 года в ЧДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Дошкольная Академия» состоялся турнир по шахматам «Шахматушки-2016» среди воспитанников дошкольных учреждений города Чебоксары. В турнире принимали участие 30 мальчиков и 6 девочек 2010 и 2011 годов рождения, из детских садов № 61, 64, 76, 83, 103, 106, 125, 141, 144, 158, 163, 180, 188, 202 и д/с «Дошкольная Академия».

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Поздравляем!!!

21.12.16 07:46
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Поздравляем с днем рождения многократную чемпионку республики по шахматам, кандидата в мастера спорта, администратора портала "Шахматы в Чувашии" Веру Сидорову. Желаем шахматных успехов, семейного благополучия, здоровья и удачи. Пусть сбываются все мечты!

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