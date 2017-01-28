Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

27 января 2017 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходило командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики. В соревновании принимали участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары: МБОУ "СОШ №37", МБОУ "НОШ №1", МБОУ "СОШ №38", МБОУ "НОШ №2", МАОУ Лицей № 3, МБОУ "СОШ №2".
Командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики
Финал муниципального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди школьных команд г. Новочебоксарска
24, 26. 01.2017 в Новочебоксарске, в лицее 18, был проведён турнир среди школьных команд «Белая ладья». Он собрал в полуфинале 14 команд, причем школы №8, 11, лицей №18 выставили по 3 команды, а СОШ №9 – две. Организаторы предварительно планировали разделить все команды на 2 подгруппы с выходом 3 команд. Однако при неожиданно большом количестве команд всё же решили провести отборочные соревнования по швейцарке с выходом 6 команд. В результате в финал вышли 3 команды: лицей №18 , две команды школы №8 и школа №11. Особой борьбы за 2 путёвки на отборочные республиканские соревнования не было. Как и в предыдущий год, первое место у лицея №18, а второе заняла СОШ №8. Третье место заняла вторая команда лицея №18.
Таблица здесь.
Главный судья соревнований Корнилов В.В.
Шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню здоровья в г. Цивильск
21 января в ФСК "Асамат" г. Цивильск состоялся шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню здоровья. По результатам турнира места распределились следующим образом:
1 место - Сергеев А.
2 место - Васильев Н.
3 место - Парамонов Р.
Таблица здесь.
Перед турниром было проведено собрание, на котором голосованием избрали председателя шахматной федерации Цивильского района Михайлова Александра Николаевича.
Турнир по шахматам в честь Дня защитника Отечества
Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в турнире, посвященном Дню защитника Отечества!
Соревнования состоятся 18 февраля 2017 года в Доме детского творчества города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. 139 Cтрелковой дивизии, д. 9. Регистрация участников: 9.30-9.45. Торжественная часть (открытие) 9.45-9.55. Начало соревнований: 10.00 часов.
Командное первенство по шахматам БЕЛАЯ ЛАДЬЯ среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики
Соревнование проводится 27 января 2017 года в БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. Аудитория № 405. Регистрация команд-участниц: 14.15-14.45. Торжественная часть (открытие): 14.45. Начало соревнований в 15.00.
В соревновании принимают участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского района г. Чебоксары.
Положение здесь.
Результаты командного первенства Ленинского района г. Чебоксары по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ – 2017» среди общеобразовательных школ
17-18 января 2017 г. состоялось командное первенство Ленинского района по шахматам "Белая ладья" среди общеобразовательных школ г. Чебоксары на кубок администрации Ленинского района.
В первенстве приняло участие рекордное количество школьных команд. 11 школьных команд оспаривали 2 путевки в финал города. Турнир прошел по круговой системе в 10 туров с контролем 10 минут на партию. Борьба в турнире развернулась между командами школ: СОШ № 37, Гимназия № 5, НОШ № 1, Гимназия № 4.
XIII Международный турнир по решению шахматных композиций в Чебоксарах
XIII Международный турнир по решению шахматных композиций (13th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST) состоится 29 января 2017 года в 32 странах мира. Начало в 11 часов по центральному европейскому времени (Central European Time). В России региональными организаторами зарегистрированы: Александр Ажусин (Тверь), Олег Ефросинин (Волгоград), Андрей Петров (Москва), Владимир Афромеев (Тверь), Вадим Винокуров (Иваново). Главный арбитр - Аксель Стейнбринк (Германия).
Чемпионаты г. Чебоксары по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин
Чемпионаты г. Чебоксары состоятся в ШШК МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 42. К участию в чемпионатах допускаются жители города Чебоксары.
Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам
Регистрация участников: 5 февраля 2017 года в 12.30.
Тожественная часть (открытие): 12.45.
Начало соревнований: 13.00.
Контроль времени: 5 минут + 3 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.
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