 

Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Поздравляем!

03.02.17 09:28
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Поздравляем с днем рождения Сафронова Андрея, одного из сильнейших шахматистов Чувашии, мастера ФИДЕ, чемпиона Чувашской республики 2013 года по классическим шахматам, участника чемпионата России до 20 лет, многократного победителя соревнований по шахматам различного уровня.

Желаем творческих успехов, счастья, здоровья и новых побед!

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Командные первенства Ленинского района г. Чебоксары по шашкам и шахматам среди общеобразовательных школ района

02.02.17 17:32
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Командные первенства Ленинского района г. Чебоксары по шашкам и шахматам среди общеобразовательных школ района в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы состоятся на базе шахматно-шашечного клуба ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары.

Первенство по русским шашкам «Чудо - шашки» проводится 07 февраля 2017 года. Начало первого тура в 14.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 13.30 часов. Положение здесь.

Первенство по шахматам проводится с 08 по 09 февраля 2017 года. Начало первого тура в 15.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 14.30 часов. Положение здесь.

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Рейтинги шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года

01.02.17 19:36
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Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года. В таблицу включены взрослые и дети, участвующие во взрослых турнирах. Если вы обнаружили неточности или вас нет в списке, вы можете написать письмо на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. региональному рейтинг-администратору Шахматной федерации Чувашской Республики Сидоровой Вере Станиславовне.

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Чемпионаты Чувашской Республики по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин

31.01.17 12:53
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Чемпионаты Чувашской Республики состоятся на стадионе «Олимпийский» АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.17, аудитория № 204,  № 205.

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Чемпионаты г. Чебоксары по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин

16.01.17 19:40
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Чемпионаты г. Чебоксары состоятся в ШШК МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 42. К участию в чемпионатах допускаются жители города Чебоксары.

Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам (5 февраля 2017 года)
Регистрация участников: 5 февраля 2017 года в 12.30.
Тожественная часть (открытие): 12.45.
Начало соревнований: 13.00. 
Контроль времени: 5 минут + 3 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.

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Итоги XIII международного конкурса по решению шахматных композиций в Чебоксарах

31.01.17 05:15
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В воскресенье 29 января в клубе по месту жительства «Маяк» Центра детского творчества г. Чебоксары состоялся республиканский этап XIII Международного турнира по решению шахматных композиций. В этом очно-заочном соревновании участвуют чуть ли не все континенты, около 30 стран мира. Чувашские решатели  вышли на старт уже в третий раз. Ровно в 11.00 начался отсчет шахматного времени. Юным решателям в возрасте до 13 лет давалось два часа на 6 заданий, более старшим любителям шахматной композиции - 4 часа на 12 заданий с перерывом.

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Командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики

28.01.17 12:28
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27 января 2017 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходило командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики. В соревновании принимали участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары: МБОУ "СОШ №37", МБОУ "НОШ №1", МБОУ "СОШ №38", МБОУ "НОШ №2", МАОУ Лицей № 3, МБОУ "СОШ №2".

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Финал муниципального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди школьных команд г. Новочебоксарска

28.01.17 12:05
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24, 26. 01.2017 в Новочебоксарске, в лицее 18, был проведён турнир среди школьных команд «Белая ладья». Он собрал в полуфинале 14 команд, причем школы №8, 11, лицей №18 выставили по 3 команды, а СОШ №9 – две. Организаторы предварительно планировали разделить все команды на 2 подгруппы с выходом 3 команд. Однако при неожиданно большом количестве команд всё же решили провести отборочные соревнования по швейцарке с выходом 6 команд. В результате в финал вышли 3 команды: лицей №18 , две команды школы №8 и школа №11. Особой борьбы за 2 путёвки на отборочные республиканские соревнования не было. Как и в предыдущий год, первое место у лицея №18, а второе заняла СОШ №8. Третье место заняла вторая команда лицея №18.

Таблица здесь.

Главный судья соревнований Корнилов В.В.

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