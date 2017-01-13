Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

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Результаты командного первенства Московского района г. Чебоксары по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ – 2017» среди общеобразовательных школ

13.01.17 19:55
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12-13 января 2017 года состоялось командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "Белая ладья" среди общеобразовательных школ на Кубок Главы администрации Московского района.

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Командное первенство по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017" среди общеобразовательных школ Ленинского района г. Чебоксары

12.01.17 19:13
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Соревнование проводится в помещении шахматно-шашечного клуба г. Чебоксары с 17 по 18 января 2017 года. Начало первого тура в 15.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 14.30 часов по адресу: пр. Ленина, дом № 42.

Подробности в положении здесь.

 

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Турниры февраля

09.01.17 13:22
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5 февраля 2017 года – Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам среди мужчин и женщин.

11-12 февраля 2017 года – Чемпионат г. Чебоксары по быстрым шахматам среди мужчин и женщин.

19 Февраля 2017 года – Чемпионат Чувашии по блиц-шахматам среди мужчин и женщин (рейтинговый).

25-26 февраля 2017 года – Чемпионат Чувашии по быстрым шахматам среди мужчин и женщин (рейтинговый).

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28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам М.К. Спекторского

09.01.17 13:02
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15 января 2016 года в г. Мариинский Посад состоится 28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам марпосадца Михаила Константиновича Спекторского. Регистрация: 10.30. Начало 1 тура: 11.00.

Соревнование пройдет по швейцарской системе в 7 туров в здании РДК, читальном зале районной библиотеки по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 2 (на берегу Волги). Контроль времени: 15 мин на партию каждому участнику. Призеры награждаются медалями и дипломами.

Приглашаются все желающие. Желательно иметь шахматные часы.

Юрий Терентьевич Коротков 8-906-387-84-30

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Завершилось первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет

09.01.17 12:07
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С 5 по 8 января 2017 года в конференц-зале стадиона «Олимпийский» проходило первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет. В первенстве соревновались 53 участника: 45 мальчиков и 8 девочек, среди которых можно было встретить и 5-6 летних детей. Юные спортсмены играли 7 партий в течение 4 дней; мальчики по швейцарской системе, а девочки по круговой. Если для некоторых участников эти соревнования были боевым крещением, то для других очередное испытание на применение своих умений и навыков в игре. Поэтому среди победителей случайных или начинающих не было.

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Прошло заседание президиума РОО "Шахматная федерация Чувашской Республики"

05.01.17 18:31
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5 января 2017 года прошло заседание президиума РОО "Шахматная федерация Чувашской Республики". На собрании обсудили следующие вопросы:

1) Постановление РШФ «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года;

2) Включение "местных" региональных рейтингов субъектов РФ в систему российского рейтинга в том случае, если значение "местного" регионального рейтинга больше, чем значение российского рейтинга на 1.01.2017;

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Командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017" среди общеобразовательных школ

27.12.16 06:30
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Первенство проводится 12-13 января 2017 года в городском шахматно-шашечном клубе МБОУ ДОД "ДЮСШ "Энергия" (пр. Ленина, 42). Торжественное открытие 12 января в 14.30. Начало в 15.00.

В соревновании принимают участие команды школ Московского района г. Чебоксары. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка 2003 г.р. и моложе.

Подробности в положении ниже.

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Подведение итогов 2016 года

30.12.16 19:47
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Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди?

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