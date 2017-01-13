Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

12-13 января 2017 года состоялось командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "Белая ладья" среди общеобразовательных школ на Кубок Главы администрации Московского района.
Результаты командного первенства Московского района г. Чебоксары по шахматам «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ – 2017» среди общеобразовательных школ
Командное первенство по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017" среди общеобразовательных школ Ленинского района г. Чебоксары
Соревнование проводится в помещении шахматно-шашечного клуба г. Чебоксары с 17 по 18 января 2017 года. Начало первого тура в 15.00 часов. Заседание мандатной комиссии в 14.30 часов по адресу: пр. Ленина, дом № 42.
Подробности в положении здесь.
Турниры февраля
5 февраля 2017 года – Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам среди мужчин и женщин.
11-12 февраля 2017 года – Чемпионат г. Чебоксары по быстрым шахматам среди мужчин и женщин.
19 Февраля 2017 года – Чемпионат Чувашии по блиц-шахматам среди мужчин и женщин (рейтинговый).
25-26 февраля 2017 года – Чемпионат Чувашии по быстрым шахматам среди мужчин и женщин (рейтинговый).
28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам М.К. Спекторского
15 января 2016 года в г. Мариинский Посад состоится 28-й республиканский турнир памяти первого чемпиона Чувашии по шахматам марпосадца Михаила Константиновича Спекторского. Регистрация: 10.30. Начало 1 тура: 11.00.
Соревнование пройдет по швейцарской системе в 7 туров в здании РДК, читальном зале районной библиотеки по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 2 (на берегу Волги). Контроль времени: 15 мин на партию каждому участнику. Призеры награждаются медалями и дипломами.
Приглашаются все желающие. Желательно иметь шахматные часы.
Юрий Терентьевич Коротков 8-906-387-84-30
Завершилось первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет
С 5 по 8 января 2017 года в конференц-зале стадиона «Олимпийский» проходило первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет. В первенстве соревновались 53 участника: 45 мальчиков и 8 девочек, среди которых можно было встретить и 5-6 летних детей. Юные спортсмены играли 7 партий в течение 4 дней; мальчики по швейцарской системе, а девочки по круговой. Если для некоторых участников эти соревнования были боевым крещением, то для других очередное испытание на применение своих умений и навыков в игре. Поэтому среди победителей случайных или начинающих не было.
Прошло заседание президиума РОО "Шахматная федерация Чувашской Республики"
5 января 2017 года прошло заседание президиума РОО "Шахматная федерация Чувашской Республики". На собрании обсудили следующие вопросы:
1) Постановление РШФ «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года;
2) Включение "местных" региональных рейтингов субъектов РФ в систему российского рейтинга в том случае, если значение "местного" регионального рейтинга больше, чем значение российского рейтинга на 1.01.2017;
Командное первенство Московского района г. Чебоксары по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017" среди общеобразовательных школ
Первенство проводится 12-13 января 2017 года в городском шахматно-шашечном клубе МБОУ ДОД "ДЮСШ "Энергия" (пр. Ленина, 42). Торжественное открытие 12 января в 14.30. Начало в 15.00.
В соревновании принимают участие команды школ Московского района г. Чебоксары. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка 2003 г.р. и моложе.
Подробности в положении ниже.
Подведение итогов 2016 года
Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди?
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