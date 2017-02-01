Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года. В таблицу включены взрослые и дети, участвующие во взрослых турнирах. Если вы обнаружили неточности или вас нет в списке, вы можете написать письмо на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. региональному рейтинг-администратору Шахматной федерации Чувашской Республики Сидоровой Вере Станиславовне.
Рейтинги шахматистов Чувашии на 1 февраля 2017 года
Чемпионаты Чувашской Республики по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин
Чемпионаты Чувашской Республики состоятся на стадионе «Олимпийский» АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.17, аудитория № 204, № 205.
Чемпионаты г. Чебоксары по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин
Чемпионаты г. Чебоксары состоятся в ШШК МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 42. К участию в чемпионатах допускаются жители города Чебоксары.
Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам (5 февраля 2017 года)
Регистрация участников: 5 февраля 2017 года в 12.30.
Тожественная часть (открытие): 12.45.
Начало соревнований: 13.00.
Контроль времени: 5 минут + 3 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.
Итоги XIII международного конкурса по решению шахматных композиций в Чебоксарах
В воскресенье 29 января в клубе по месту жительства «Маяк» Центра детского творчества г. Чебоксары состоялся республиканский этап XIII Международного турнира по решению шахматных композиций. В этом очно-заочном соревновании участвуют чуть ли не все континенты, около 30 стран мира. Чувашские решатели вышли на старт уже в третий раз. Ровно в 11.00 начался отсчет шахматного времени. Юным решателям в возрасте до 13 лет давалось два часа на 6 заданий, более старшим любителям шахматной композиции - 4 часа на 12 заданий с перерывом.
Командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики
27 января 2017 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходило командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ города Чебоксары на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики. В соревновании принимали участие по две лучшие команды общеобразовательных школ от Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары: МБОУ "СОШ №37", МБОУ "НОШ №1", МБОУ "СОШ №38", МБОУ "НОШ №2", МАОУ Лицей № 3, МБОУ "СОШ №2".
Финал муниципального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди школьных команд г. Новочебоксарска
24, 26. 01.2017 в Новочебоксарске, в лицее 18, был проведён турнир среди школьных команд «Белая ладья». Он собрал в полуфинале 14 команд, причем школы №8, 11, лицей №18 выставили по 3 команды, а СОШ №9 – две. Организаторы предварительно планировали разделить все команды на 2 подгруппы с выходом 3 команд. Однако при неожиданно большом количестве команд всё же решили провести отборочные соревнования по швейцарке с выходом 6 команд. В результате в финал вышли 3 команды: лицей №18 , две команды школы №8 и школа №11. Особой борьбы за 2 путёвки на отборочные республиканские соревнования не было. Как и в предыдущий год, первое место у лицея №18, а второе заняла СОШ №8. Третье место заняла вторая команда лицея №18.
Таблица здесь.
Главный судья соревнований Корнилов В.В.
Шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню здоровья в г. Цивильск
21 января в ФСК "Асамат" г. Цивильск состоялся шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню здоровья. По результатам турнира места распределились следующим образом:
1 место - Сергеев А.
2 место - Васильев Н.
3 место - Парамонов Р.
Таблица здесь.
Перед турниром было проведено собрание, на котором голосованием избрали председателя шахматной федерации Цивильского района Михайлова Александра Николаевича.
Турнир по шахматам в честь Дня защитника Отечества
Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в турнире, посвященном Дню защитника Отечества!
Соревнования состоятся 18 февраля 2017 года в Доме детского творчества города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. 139 Cтрелковой дивизии, д. 9. Регистрация участников: 9.30-9.45. Торжественная часть (открытие) 9.45-9.55. Начало соревнований: 10.00 часов.
Страница 1 из 17