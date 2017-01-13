Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

С 5 по 8 января 2017 года в конференц-зале стадиона «Олимпийский» проходило первенство Чувашской Республики по шахматам среди детей до 9 лет. В первенстве соревновались 53 участника: 45 мальчиков и 8 девочек, среди которых можно было встретить и 5-6 летних детей. Юные спортсмены играли 7 партий в течение 4 дней; мальчики по швейцарской системе, а девочки по круговой. Если для некоторых участников эти соревнования были боевым крещением, то для других очередное испытание на применение своих умений и навыков в игре. Поэтому среди победителей случайных или начинающих не было.