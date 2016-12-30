Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

25 декабря 2016 года в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары состоялся турнир по быстрым шахматам «Рождественская Звезда» среди воспитанников учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА». Соревнование проходило по швейцарской системе, в пять туров по пятнадцать минут на партию. Мальчики в турнире состязались отдельно от девочек по группам: «начинающие» (первый год обучения) и «играющие» (второй, третий год обучения) шахматисты.