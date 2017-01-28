Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Чемпионаты г. Чебоксары состоятся в ШШК МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 42. К участию в чемпионатах допускаются жители города Чебоксары.

Чемпионат г. Чебоксары по блиц-шахматам

Регистрация участников: 5 февраля 2017 года в 12.30.

Тожественная часть (открытие): 12.45.

Начало соревнований: 13.00.

Контроль времени: 5 минут + 3 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.