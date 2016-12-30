Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди?
Завершается 2016 год, а значит, самое время подводить итоги. Чем же запомнился уходящий год, что хорошего произошло и что ждёт нас впереди?
Первенство Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 9 лет.
Положение ниже.
Российская шахматная федерация информирует: «В соответствии с принятым на заседании Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» 23 декабря 2016 года Постановлением «О порядке регистрации турниров и обсчета российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ» с 1 января 2017 года для всех турниров, направляемых в ФИДЕ на обсчет международных рейтингов взимается оплата в соответствии с установленными Тарифами при отправке квалификационных материалов в ФИДЕ.
Первенство проводится 12-13 января 2017 года в городском шахматно-шашечном клубе МБОУ ДОД "ДЮСШ "Энергия" (пр. Ленина, 42). Торжественное открытие 12 января в 14.30. Начало в 15.00.
В соревновании принимают участие команды школ Московского района г. Чебоксары. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка 2003 г.р. и моложе.
Подробности в положении ниже.
25 декабря 2016 года в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары состоялся турнир по быстрым шахматам «Рождественская Звезда» среди воспитанников учебного объединения «РОСТОК-ЭМИЛА». Соревнование проходило по швейцарской системе, в пять туров по пятнадцать минут на партию. Мальчики в турнире состязались отдельно от девочек по группам: «начинающие» (первый год обучения) и «играющие» (второй, третий год обучения) шахматисты.
18 декабря 2016 года в ЧДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Дошкольная Академия» состоялся турнир по шахматам «Шахматушки-2016» среди воспитанников дошкольных учреждений города Чебоксары. В турнире принимали участие 30 мальчиков и 6 девочек 2010 и 2011 годов рождения, из детских садов № 61, 64, 76, 83, 103, 106, 125, 141, 144, 158, 163, 180, 188, 202 и д/с «Дошкольная Академия».
Поздравляем с днем рождения многократную чемпионку республики по шахматам, кандидата в мастера спорта, администратора портала "Шахматы в Чувашии" Веру Сидорову. Желаем шахматных успехов, семейного благополучия, здоровья и удачи. Пусть сбываются все мечты!
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